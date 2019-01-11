Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Yolda Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi

Buz Tutan Yolda Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi

1 saat önce

Isparta'da, yürürken buz tutan yolda ayağı kayıp düşen Ali Metin Çavuşoğlu (64), aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdi.

Buz Tutan Yolda Düştü, Beyin Kanaması Geçirdi, System.String[]
Isparta'da, yürürken buz tutan yolda ayağı kayıp düşen Ali Metin Çavuşoğlu (64), aldığı darbe nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Çavuşoğlu'nun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gülevler Mahallesi'nde meydana geldi. 

Gülevler Mahallesi Muhtarlığına giden Ali Metin Çavuşoğlu, işlerini tamamladıktan sonra yürüyerek evine dönmek istedi. Yürüdüğü sırada buz tutan yolda ayağı kayan Ali Metin Çavuşoğlu sırt üstü düştü. Başını çarpan Çavuşoğlu'nun yardımına ilk olarak mahalle muhtarı Naci Ökten ve çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Ali Metin Çavuşoğlu, ambulansla hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çavuşoğlu, yoğun bakıma alındı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Ali Metin Çavuşoğlu'nun düşme anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, muhtarlık binasında çıkan Çavuşoğlu'nun kayarak sırt üstü düştüğü, bir süre sırt üstü yattığı, gelen muhtar Naci Ökten ve çevredekiler tarafından kaldırılıp sandalyeye oturtulduğu yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:48 Kaynak: DHA

Isparta, Ali Metin, 3. Sayfa
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