Son Dakika Haberleri: Buz tutan yolda kalan araçların yardımına vatandaşlar yetişti
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Buz tutan yolda kalan araçların yardımına vatandaşlar yetişti

6 saat önce

Yozgat'ta kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi.

Buz tutan yolda kalan araçların yardımına vatandaşlar yetişti, System.String[]

Yozgat'ta kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araçlar yolda kaldı. Araç sürücülerinin yardımına vatandaşlar koştu. Vatandaşlar araçları iterek kurtarmaya çalıştı.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı Yozgat'ta hayatı olumsuz etkiledi. Yozgat'ta vatandaşlar güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düştüğü kentte hava buz kesti. Araçlar, soğuk hava nedeniyle buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Buz tutan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, yolda kalan araçların yardımına vatandaşlar koştu.


Bazı vatandaşlar kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünü, bazıları da karla kaplı araçlarını temizledi. Karla kaplı doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşların imdadına ise yine esnaf yetişti. Kuşları yemleyen esnaflardan Necati Duyar, "Yozgat'ta beklenen kış geldi. Biz de esnaflar olarak her kış sokak hayvanları aç kalmasın diye her gün yem atıyoruz" dedi.


Karla kaplı aracını temizleyen Mustafa Saydam ise "Dün akşamdan beri hava çok soğuk kar yağıyor. Onun için araçların üzerinde yoğun bir kar olduğu için onları temizliyoruz. Yozgat beklediği karı gördü. İnşallah daha da yağar, çiftçiler için vatandaşlar için karın daha çok yağmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Yozgat, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:04 Kaynak: İHA
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