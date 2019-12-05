Son Dakika Haberleri: Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı
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Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı

6 saat önce

KARS'ın Arpaçay ilçesinde kar ve aşırı buzlanma nedeniyle Gürcistan'dan gelen 2 TIR, kayarak yolu kapattı.

Buz tutan yolda kayan 2 TIR yolu ulaşıma kapattı, System.String[]
KARS'ın Arpaçay ilçesinde kar ve aşırı buzlanma nedeniyle Gürcistan'dan gelen 2 TIR, kayarak yolu kapattı.

Arpaçay ilçesinden dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan soğuk nedeniyle karayolu buzlandı. Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'na giden Kars- Arpaçay karayolunda araç sürücüleri güçlükle ilerlerken Gürcistan'dan gelen 2 TIR Doğruyol köyünde kayarak yolu kapattı. Birbirlerine çarpma sonucu hafif hasar oluşan TIR'ları kurtarıp yolu trafiğe açmak için jandarma ekipleri seferber oldu. TIR'ların kaldığı bölgede tedbir alan jandarma daha sonra sürücüleri uyararak buzlu yolda dikkat etmelerini istedi. Araçları yolda kalan sürücülere tepki gösteren vatandaşlar, uyarıları dikkate almalarını istedi.Karayolları ekiplerinin olay yerine gelerek yolu tuzlama yapması sonrası 2 TIR bulundukları bölgeden kurtarılabildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Kars- Arpaçay, Ardahan- Çıldır uluslararası karayoluyolu yeniden trafiğe açıldı.


- Kars
Gürcistan, Arpaçay, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:30 Kaynak: DHA
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