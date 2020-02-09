Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi - Son Dakika

Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi

6 saat önce

Karabük'te işçi servisi buz tutan yolda kayarak devrildi.

Buz tutan yolda kayan işçi servisi devrildi, System.String[]

Karabük'te işçi servisi buz tutan yolda kayarak devrildi. Şans eseri içinde işçi bulunmayan servisin sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre, kaza 100. Yıl Mahallesi 1007. Sokak'ta meydana geldi. Lütfu A. idaresindeki 78 S 0180 plakalı içi boş işçi servisi, yokuş yukarı çıktığı sırada bir anda kaymaya başladı. Lastiklerinde zincir bulunan minibüs, yokuş aşağıya geri geri kayarak devrilip yan yattı. Kazada servis sürücüsü yara almazken, işçi servisinin boş olması olası bir faciayı önledi.


Öte yandan kazanın meydana geldiği alanda vatandaşların gece boyunca kayak yaptığı ve buz pistine çevirdiği yolda bıraktıkları onlarca plastik poşet dikkat çekti. Belediye ekipleri başka kazaların yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı. - KARABÜK

Karabük, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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