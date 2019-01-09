Buz Tutan Yolda Otomobiliyle Şarampole Yuvarlanan Kadın Öğretmen Ölümden Döndü
1 saat önce
Samsun'da okula giden kadın öğretmenin idaresindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı.
Samsun
'da okula giden kadın öğretmenin idaresindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım
ilçesinin Tepecik
Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt
Ortaokulunda görevli öğretmen Sevilcan Şaffak'ın (38), idaresindeki 55 DJ 335 plakalı otomobil, rampa aşağı indiği sırada yolun buzlanmasından dolayı kayarak şarampole yuvarlandı ve takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan öğretmen Sevilcan Şaffak, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:58 Kaynak: İHA
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