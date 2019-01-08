Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Yoldan Şarampole Uçtu

Buz Tutan Yoldan Şarampole Uçtu

1 saat önce

Bilecik'te gizli buzlanma dolayısıyla bir otomobilin kayarak şarampole uçtuğu kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Buz Tutan Yoldan Şarampole Uçtu, System.String[]
Bilecik'te gizli buzlanma dolayısıyla bir otomobilin kayarak şarampole uçtuğu kazada sürücünün burnu bile kanamadı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 54 PG 680 plakalı otomobil sürücü Ahmet Biçer, Şair Salih Korkmaz Sokağa dönüş yaptığı esnada yerlerin buz olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti. Yol üstünde frene basmasına rağmen kayarak ilerleyen araç, yolun sonundaki elektrik direği çarpıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük hasar meydana geldi.

Olay esnasında sokak üzerinde başka araç ve insanların olmaması olası bir büyük kazanın önüne geçti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Araç, Bilecik, 3. Sayfa
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