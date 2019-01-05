Buz Tutmuş Gölde Alabalık Avlama Festivaline Rekor Katılım
1 saat önce
Buz tutmuş gölde alabalık avlama festivaline rekor katılım.
Buz tutmuş gölde alabalık avlama festivaline rekor katılım
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:06 Kaynak: Youtube
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