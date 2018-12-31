Buz Üstünde Kayık Yarışı
14 dakika önce
Çin'in Heilongjiang bölgesinden ve Rusya'dan yarışçılar buz üstüne 'ejderha kayıkları'yla kıyasıya yarıştı.
Çin
'in Heilongjiang bölgesinden ve Rusya
'dan yarışçılar buz üstüne 'ejderha kayıkları'yla kıyasıya yarıştı. Üç Rus ekiple 14 yerel ekibin katıldığı, Heilongjiang'da ilk kez düzenlenen etkinlik için 100 metrelik parkur oluşturuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:04
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