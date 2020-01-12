Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu - Son Dakika
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Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu

6 saat önce

Tokat'tan gezi amacıyla Kars'a gelen Nuh Mustafa Yüce, kız arkadaşı Cemile Hatun Zanlıer'e yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde evlenme teklifinde bulundu.

Tokat'tan gezi amacıyla Kars'a gelen Nuh Mustafa Yüce, kız arkadaşı Cemile Hatun Zanlıer'e yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde evlenme teklifinde bulundu.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, her yıl bu dönemlerde yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Ziyaretçilerin deniz seviyesinden 1959 metre yüksekte, yüzeyi yaklaşık 40 santimetre buzla kaplanan gölde atlı kızaklarla kaydığı Çıldır Gölü, insanların mutlu anlarını ölümsüzleştirmek istediği yerlerden biri haline geldi.

Tokattan gezi amacıyla Kars'a gelen Nuh Mustafa Yüce ile kız arkadaşı Cemile Hatun Zanlıer de buz tutan gölde atlı kızak turu yaptı.

Atlı kızakla arkadaşları ve vatandaşların yaktığı meşaleler arasından geçen Yüce, kız arkadaşı Zanlıer'e evlenme teklifinde bulundu. Zanlıer de teklifi "evet" diyerek kabul etti. Vatandaşlar da alkışlarla konfeti patlatarak çifte destek verdi.

Yüce, yaptığı açıklamada, Kars'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Kars'a gelmeden önce yüzüğü almıştım. Organizasyonu yaparak buz üzerinde evlenme teklifinde bulundum. Güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu

Mustafa Yüce, Çıldır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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