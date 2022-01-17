Buz üzerinde nefes kesen anlar - Son Dakika

Erzurum Palandöken'de bulunan Türkiye'nin ilk yapay buz parkında düzenlenen Palandökenfest adrenalin dolu tırmanışlara ev sahipliği yapıyor. Dağcıların ve gönüllülerin tırmanışları düzenlenen festivalle her yıl olduğu gibi bu yıl da nefesleri kesiyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 metre en ve 27 metre yükseklik ile Türkiye'nin ilk yapay buz parkında sezonun ilk tırmanışı düzenlenen Palandökenfest ile başladı. Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasının yapılacağı etkinlikte Dağ Kayağı Ejder Zirve Tırmanışı da gerçekleştirilecek.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. 3 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne oluyor. Ejder3200 yönetiminde olan buz parkta Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim ve yarışmaları sezon boyunca devam edecek. Buz dağında kayak severler de istediğinde bu deneyimden faydalanabilecekler. Toplam 9 ülkeden 300'e yakın sporcunun katıldığı festival 3 gün boyunca sürecek. Festivalin ardından ise buz duvarında Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ejder3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini ifade ederek, "Festivalimize 3 yıldır aralıksız şekilde devam ediyoruz. Geleneksel hale geldi. Artık uzun yıllar bu şekilde devam edeceği kanaatindeyiz. 100 civarında sporcumuz var. Bunlardan bir kısmı uluslararası sporcular. Buz duvarı merkezli bir festival düzenliyoruz. Perşembe günü festivalin ardından Türkiye Şampiyonası düzenleyeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bu lokasyonda uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum Temsilcisi Erdal Emeç ise ilk kez bu yıl yabancı tırmanışçıları ve sporcuları ağırladıklarını kaydederek, "3 gün boyunca tırmanışımız devam edecek. 300 civarında tırmanışçımız var. Dolu dolu 3 gün geçecek. 30'un üzerinde rota var. Ardından Türkiye Şampiyonası yapacağız. 62 sporcu katılacak şampiyonaya. Bu yıl ilk kez yabancı sporcular da geldi. 9 ülkeden sporcu ağırlayacağız" açıklamalarında bulundu.

(Sefa Tetik - Şahap Gürler/ İHA)