Son Dakika Haberleri: Buz ve Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Buz ve Kırağı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

1 saat önce

Erzurum'da sıfırın altına düşen hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da sıfırın altına düşen hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından il merkezi dahil kentin tamamının karla kaplı olduğu Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının daha fazla düştüğü kentte soğuk hava özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili oldu.

Şehirdeki çeşmeler, süs havuzları, yollar, binaların çatıları ve araçların camları buz tuttu.

Sisin de etkili olduğu kentte ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kırağının ağaçları beyaza bürümesi yüzünden yeşilin ve sarının farklı tonlarındaki ağaçlık alanlar ile parklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Olumsuz hava koşulları yüzünden kapalı kara yolunun bulunmadığı kentte, buzlanma ve sis sebebiyle yollardaki sürücüler zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:11 Kaynak: AA

Sabah, Erzurum, Kültür Sanat
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