Son Dakika Haberleri: Buzağı Desteği Önümüzdeki Hafta Başlıyor"

Buzağı Desteği Önümüzdeki Hafta Başlıyor"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemeleri kapsamında 440 bine yakın yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısına 520 milyon lira destekleme ödemesine de önümüzde hafta başlayacağız." dedi.

Buzağı Desteği Önümüzdeki Hafta Başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buzağı desteklemeleri kapsamında 440 bine yakın yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısına 520 milyon lira destekleme ödemesine de önümüzde hafta başlayacağız." dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Tarım Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Pakdemirli, üniversitelerle ortak proje geliştirmeye her zaman açık olduklarını belirterek, devlet, sanayi ve üniversite iş birliğini önemsediklerini söyledi.

Et ve Süt Kurumunun kesim bekleyen hayvanlarıyla ilgili bir süredir sıra olduğunu hatırlatan Pakdemirli, yakın bir tarihte bekleyen hayvanların kesim işlemlerine başlayacaklarını anlattı.

Üreticinin derdiyle dertlendiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Buzağı desteklemeleri kapsamında 440 bine yakın yetiştiricimizin 1 milyon 200 bin buzağısına 520 milyon lira destekleme ödemesine önümüzde hafta başlayacağız. Bu da 550 liraya varan buzağı başına desteklemeye tekabül ediyor." diye konuştu.

"Hala istekli bir tarım sektörümüz var"

Bölgenin 21 milyar dolarlık ticari hacme sahip olduğuna işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Mutlaka global düşünmemiz lazım. Yani Türkiye'de üreteceğiz, üretimimizi artıracağız. Ama bölgenin zenginliğinden, ticaretinden mutlaka pay almamız lazım. Değişen dünyada mutlaka rol kapmamız lazım. Almanya otomobili, Kore elektroniği üretiyor, Çin her şeyi, Amerika birçok konuda artık lider. Bizim mutlaka dünyada bir yer kapmamız lazım. Bir yer kaparken de verimli topraklarımız var. Hala istekli bir tarım sektörümüz var."

Pakdemirli, 2050'de dünyada 10 milyar nüfus olacağını ve yüzde 60 daha fazla gıda ihtiyacı olduğunu belirterek, gıdanın da tarımın da bugünkünden çok daha değerli olacağını aktardı.

Bugün 1 milyar insanın aşırı yoksul, 800 milyon insanın aç, 600 milyon insanın obez olduğunu dile getiren Pakdemirli, dünyada dengesizliğin olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu dengesizliklerin daha da artacağını söyledi.

"Kendi kendine yeterli ve kendi ülkemizin tükettiğini hatta daha fazlasını üretebilecek vaziyete gelirsek dünyada çok daha avantajlı bir konuma geliriz." diyen Pakdemirli, Türkiye'de 100 milyona doğru giden bir nüfus olduğunu ve yüzde 50 daha fazla gıda üretmek gerektiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 2005'te çıkan kanunlarla tarıma elverişli arazilerin tarım dışına çıkarılması oranının minimuma düşürülmesi şeklinde çok önemli adımlar atıldığına değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarıma elverişli arazilerin korunması bakımından bu konunun en büyük savunucusu olduklarına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Orman varlığı son 16 yılda 1,5 milyon hektar arttı. Hedefimiz toplam arazimizin yüzde 30'u kadar orman varlığına sahip olmak. 2023 hedefimizde dünyada yaşayan her bir insan için bir fidanın dikilmiş olması ve 7 milyar fidana doğru koşuyoruz. Ormanların tarım ve üretimle çok alakası var. Ağaç olmayınca yağış, yağış olmayınca su, su olmayınca tarım olmuyor. Bizim bir yandan tarım yaparken bir yandan da ülkemizi yeşillendirmemiz lazım."

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:45 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı 16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:07:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buzağı Desteği Önümüzdeki Hafta Başlıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]