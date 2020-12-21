Buzağı Destekleme Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek - Son Dakika

Buzağı Destekleme Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek

21.12.2020 14:04
Buzağı Destekleme Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek, System.String[]

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 'Buzağı Destekleme Başvuru' işlemlerinin 'e-devlet' üzerinden yapılabileceğini kaydederek, bu sayede işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirileceğini belirtti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 'Buzağı Destekleme Başvuru' işlemlerinin 'e-devlet' üzerinden yapılabileceğini kaydederek, bu sayede işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirileceğini belirtti.

Gümüş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılı dijitalleşme yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemlerini 'e-tarım' portalında topladığını ifade etti. Bu kapsamında Buzağı Destekleme Başvurularının da e-Devlet üzerinden yapılabileceğini dile getirerek, "Bakanlığımızca tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgınına karşı ülkemizi ve vatandaşlarımızı koruyarak salgının yayılmasını engellemek amacıyla il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için yeni bir adım daha atıldı. Atılan bu yeni bir adımla Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin Buzağı Destekleme Başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerinden Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi modülü devreye alındı. Bir dakika gibi kısa bir sürede buzağı destekleme başvuru ödemesini yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi modülden kredi kartı ile ödemesini yaptıktan sonra, başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

Buzağı Destekleme Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek

Eskişehir, E Devlet, Gümüş, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buzağı Destekleme Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek - Son Dakika


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