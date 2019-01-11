Son Dakika Haberleri: Buzağı Desteklemesi Ödemeleri Başladı

Buzağı Desteklemesi Ödemeleri Başladı

1 saat önce

Buzağı desteklemesi ödemelerinin başladığı bildirildiAK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada Burdur'da 11 milyon 500 bin lira buzağı desteklemesi ödemesinin yapılacağını kaydetti.

Buzağı Desteklemesi Ödemeleri Başladı, System.String[]
Buzağı desteklemesi ödemelerinin başladığı bildirildi

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada Burdur'da 11 milyon 500 bin lira buzağı desteklemesi ödemesinin yapılacağını kaydetti.

Kimlik numarasının sonu 4-6-8 olan yetiştiricilerin desteklemelerinin bugün, 0-2 olanların ise 18 Ocak 2019'da hesaplarına yatırılacağı belirtilen açıklamada, AK Parti hükümetinin her zaman üreticinin yanında olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:25 Kaynak: AA

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