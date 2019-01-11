Buzağı Desteklemesi Ödemeleri Başladı
1 saat önce
Buzağı desteklemesi ödemelerinin başladığı bildirildiAK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ile Yasin Uğur, yaptıkları ortak yazılı açıklamada Burdur'da 11 milyon 500 bin lira buzağı desteklemesi ödemesinin yapılacağını kaydetti.
Buzağı desteklemesi ödemelerinin başladığı bildirildi
AK Parti Burdur
milletvekilleri Bayram Özçelik
ile Yasin Uğur
, yaptıkları ortak yazılı açıklamada Burdur'da 11 milyon 500 bin lira buzağı desteklemesi ödemesinin yapılacağını kaydetti.
Kimlik numarasının sonu 4-6-8 olan yetiştiricilerin desteklemelerinin bugün, 0-2 olanların ise 18 Ocak 2019'da hesaplarına yatırılacağı belirtilen açıklamada, AK Parti hükümetinin her zaman üreticinin yanında olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:25 Kaynak: AA
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