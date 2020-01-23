Buzağı desteklerinde ödeme günü belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buzağı desteklerinde ödeme günü belli oldu - Son Dakika

Buzağı desteklerinde ödeme günü belli oldu

6 saat önce

Samsun'da 31 bin 778 işletmeye 83 bin 063 buzağı için 45 milyon 947 bin 900 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Buzağı desteklerinde ödeme günü belli oldu, System.String[]

Samsun'da 31 bin 778 işletmeye 83 bin 063 buzağı için 45 milyon 947 bin 900 TL destekleme ödemesi yapılacak.


Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı Buzağı Desteklemesi 2. Dönem ödemelerinin başlayacağına yönelik duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda 21 Ocak 2020 tarihinde ödemenin Ziraat Bankası destekleme hesabına yatırılmış olduğu banka tarafından yetiştiricilerin hesabına TC kimlik veya vergi numarasının son hanesine göre aktarılacağı belirtildi.


TC kimlik numarası son hanesi 0,2 veya vergi numarası son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olanlara 24 Ocak 2020 tarihinde, TC kimlik numarası veya vergi numarası son hanesi 4,6,8 olanlara 31 Ocak 2020 tarihinde ödeme aktarılacak.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu kapsamda ilimizde 31 bin 778 işletmeye 83 bin 063 buzağı için 45 milyon 947 bin 900 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
ABD 'doğum turizmini' yasaklıyor: Hamile kadınlara vize kısıtlaması geliyor Fenerbahçe'den limit artırımı ve Vedat Muriç açıklaması "Yüzyılın Anlaşması" için İsrail basınından ilginç iddia! 28 Ocak'a dikkat çekildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 22:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buzağı desteklerinde ödeme günü belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]