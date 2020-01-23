Buzağı desteklerinde ödeme günü belli oldu - Son Dakika

Samsun'da 31 bin 778 işletmeye 83 bin 063 buzağı için 45 milyon 947 bin 900 TL destekleme ödemesi yapılacak.



Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı Buzağı Desteklemesi 2. Dönem ödemelerinin başlayacağına yönelik duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda 21 Ocak 2020 tarihinde ödemenin Ziraat Bankası destekleme hesabına yatırılmış olduğu banka tarafından yetiştiricilerin hesabına TC kimlik veya vergi numarasının son hanesine göre aktarılacağı belirtildi.



TC kimlik numarası son hanesi 0,2 veya vergi numarası son hanesi 0,1,2,3,5,7,9 olanlara 24 Ocak 2020 tarihinde, TC kimlik numarası veya vergi numarası son hanesi 4,6,8 olanlara 31 Ocak 2020 tarihinde ödeme aktarılacak.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu kapsamda ilimizde 31 bin 778 işletmeye 83 bin 063 buzağı için 45 milyon 947 bin 900 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN