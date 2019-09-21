Buzağı Güzellik Yarışmasına Horasan'dan giden buzağılar damga vurdu

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Alanında yapılan ve en güzel buzağıların seçildiği yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken yarışmayı, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum İl Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, üretici ve yetiştirici birlik başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.



Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Fuarının açılış gününde "Erzurum'un en güzel buzağıları" yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere, yem, süt makinası ve sıvat hediye edildi.



Jüri ve yarışmayı izleyenlerin karşısına çıkan 3-6 ay arası dişi buzağılar arasından, montofon ve simental ırkı olmak üzere iki kategoride oluşan ödül töreninde Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesinde hayvancılık ile uğraşan yetiştirici Mehmet Aytekin'e ait Simental Buzağı birincilik ödülünü aldı Sahibine süt makinası hediye edildi .



Yine aynı kategoride Horasan ilçesine bağlı Mümtaz Turhan Mahallesinde ikamet eden yetiştirici Şefik Yıldırım'a ait simental buzağı 2. oldu ve sahibine 2 adet sıvat (su kurumu) hediye edildi. Montofon kategorisinde ise yine Horasan'a bağlı Kırkgözeler Mahallesinde ikamet eden yetiştirici Lütfü Ayhan'a ait montofon, buzağı 3. olurken sahibine ise 5 çuval yem hediye edildi.



Fuar alanında düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında dereceye giren buzağıların yetiştiricilerine ödüllerini Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar takdim etti.



Fuar açılış programına katılan Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan, yaptığı açıklamada, "Erzurum Doğu Anadolu Tarım Fuarının ilk açılış gününde düzenlenen buzağı güzellik yarışmasına yetiştiricilerimiz ile birlikte katılım sağladık. İlçemizden gelen buzağılar Montofon ve Simental olmak üzere iki farklı kategoride dereceye girmiştir. Amacımız ilçemizde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamaktır. Buradan değerli yetiştiricilerimizi tebrik ediyorum buzağılarımızın simental kategorisinde 1. ve 2. dereceye girmeleri Montofon kategorisinde ise 3. dereceye girmesi bizleri mutlu etmiştir" dedi. - ERZURUM