Buzağı ve süt desteği ödemeleri başlıyor - Son Dakika
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Buzağı ve süt desteği ödemeleri başlıyor

22.04.2022 16:58
Buzağı ve süt desteği ödemeleri başlıyor

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, buzağı ve süt desteği ödemelerinin başladığını söyledi.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, buzağı ve süt desteği ödemelerinin başladığını söyledi.

Canbolat, AA muhabirine, 1 Ocak - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında doğan buzağı sahiplerine destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.

Ödemelerin TC kimlik numarasının son rakamlarına göre yapılacağını ifade eden Canbolat, "TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4 olanlara bugün, son haneleri 6 ve 8 olanlar ise 29 Nisan Cuma günü yatırılacak. Belirtilen tarihler arasında doğan buzağıların, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması, doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek." dedi.

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Yusuf Canbolat, Hisarcık, Sorgun, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buzağı ve süt desteği ödemeleri başlıyor - Son Dakika


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