Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Desen Dikkat Çekiyor
2 saat önce
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir ay önce doğan buzağının alnındaki kalbe benzer desen dikkat çekiyor.
Denizli
'nin Buldan
ilçesinde bir ay önce doğan buzağının alnındaki kalbe benzer desen dikkat çekiyor. Matmazel ismi verilen dişi buzağı yöre halkının ilgi odağı oldu.
Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nde Eyüp
Cingör'e ait ağılda dünyaya gelen buzağının alnındaki kalbe benzer desen dikkat çekiyor. Matmazel ismi verilen dişi buzağıya yöre halkı ilgi gösteriyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını, buzağının alnındaki kalbe benzeyen deseni görünce çok şaşırdıklarını aktaran Cingör'ün eşi Meryem
, "İneklerimin hepsinin adı var. Bunun adını da Matmazel koyduk. Doğduğunda alnındaki kalbi görünce şaşırdık. Bir şey diyemedik, ne yapacağımızı bilemedik, sevindik. Hepsini seviyoruz. Matmazel adını torunum Berat koydu, tohumunu ise veteriner Özkan Başenk attı. Şimdiye kadar böyle bir desenle karşılaşmamıştık, şu an yeni oldu. Diğerlerinin hepsinin düz beyaz, bu kalpli olduğu için farklı" dedi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:54 Kaynak: İHA
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