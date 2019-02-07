Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Şekil Dikkat Çekiyor

Buzağının alnındaki kalbe bezeyen şekil dikkat çekiyor DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bir ay önce doğan buzağının alnındaki kalbe benzer desen dikkat çekiyor.

Buzağının alnındaki kalbe bezeyen şekil dikkat çekiyor



DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bir ay önce doğan buzağının alnındaki kalbe benzer desen dikkat çekiyor. Matmazel ismi verilen dişi buzağı yöre halkının ilgi odağı oldu.

Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi'nde Eyüp Cingör'e ait ağılda dünyaya gelen buzağının alnındaki kalbe benzer desen dikkat çekiyor. Matmazel ismi verilen dişi buzağıya yöre halkı ilgi gösteriyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını, buzağının alnındaki kalbe benzeyen deseni görünce çok şaşırdıklarını aktaran Cingör'ün eşi Meryem, "İneklerimin hepsinin adı var. Bunun adını da Matmazel koyduk. Doğduğunda alnındaki kalbi görünce şaşırdık. Bir şey diyemedik, ne yapacağımızı bilemedik, sevindik. Hepsini seviyoruz. Matmazel adını torunum Berat koydu, tohumunu ise veteriner Özkan Başenk attı. Şimdiye kadar böyle bir desenle karşılaşmamıştık, şu an yeni oldu. Diğerlerinin hepsinin düz beyaz, bu kalpli olduğu için farklı" dedi.

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