Buzağının sele kapılma anı kamerada - Son Dakika

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde, şiddetli yağmur ve dolu etkili olurken, kısa sürede sel meydana geldi. Sel sularına kapılan buzağının sürüklenme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göle'de dün etkili olan sağanak ve dolu, Tellioğlu köyünde sele neden oldu. Köy içinden geçen derenin taşması sonucu merada otlatılan hayvanlar, güçlükle getirildi. Çobanların taşan dereden geçirmeye çalıştığı sürüdeki buzağı ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bir süre sonra gözden kaybolan buzağı, yaklaşık 100 metre sürüklendiği dereden çıktı. Sel sularına kapılan buzağının sürüklenme anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Merada otlatılan diğer hayvanları ise çobanlar güçlükle köye getirdi.