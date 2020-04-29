Buzağısını maske takıp, veterinere götürdü - Son Dakika

KARS'ta bir besicinin, minibüsle veterinere götürdüğü hasta buzağısına maske taktığı görüldü.

?İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars- Digor karayolunda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında bir minibüsü durdurdu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen ekipler, minibüsün kapısı açıldığında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Arka koltukta oturan maskeli kişinin tedavisi için veterinere götürdüğü buzağısına da maske taktığı görüldü. Yapılan kimlik kontrolünün ardından araç yola devam etti.