Son Dakika Haberleri: Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybettiKİLİS - Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi...

Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

KİLİS - Kilis'te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için giren 3 kişi metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna bir buzağı düştü. Bunu gören Dede Yıldırım (51), oğlu Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran foseptik çukuruna düşen buzağıyı çıkarmak istedi. Bu esnada metan gazından Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ile Mehmet Devran zehirlendi. Olay yerine İtfaiye AFAD ile sağlık ekipleri gönderildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni foseptik çukurundan çıkarılırken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlatıldı.

Buzağıyı kurtarmak için girdikleri çukurda metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

Yunus Yıldırım, Dede Yıldırım, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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