Son Dakika Haberleri: Buzda Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

Buzda Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayıp düşen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Buzda Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayıp düşen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi'nde Halit A., buzlanma nedeniyle düşerek yaralandı. Yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan yollarda kayarak yaralanan bir çok kişinin hastanelere götürüldüğü belirtildi.

'Esnaf merdiven istiyor'

Yaşı adamın düştüğü yerin çok dik olduğunu söyleyen esnaflar, "Burada sürekli aynı sıkıntı yaşanıyor. Bizler kendi çabamızla ne kadar tuz döksekte belli bir süre sonra eriyen kar nedeniyle tekrar buz oluyor. Burası dik bir rampa. Buraya acilen merdiven yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştular. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Şekerpınar, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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