Buzda Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde buzlanma nedeniyle kayıp düşen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde buzlanma nedeniyle kayıp düşen yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şekerpınar
Mahallesi'nde Halit A., buzlanma nedeniyle düşerek yaralandı. Yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan yollarda kayarak yaralanan bir çok kişinin hastanelere götürüldüğü belirtildi.
'Esnaf merdiven istiyor'
Yaşı adamın düştüğü yerin çok dik olduğunu söyleyen esnaflar, "Burada sürekli aynı sıkıntı yaşanıyor. Bizler kendi çabamızla ne kadar tuz döksekte belli bir süre sonra eriyen kar nedeniyle tekrar buz oluyor. Burası dik bir rampa. Buraya acilen merdiven yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştular. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:34 Kaynak: İHA
Şehit Annesi, Oğlunu Asker Selamı ile Son Yolculuğuna Uğurladı
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi