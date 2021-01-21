Buzda kayan araç kameralara yansıdı - Son Dakika

Buzda kayan araç kameralara yansıdı

21.01.2021 15:16

Buzda kayan araç kameralara yansıdı Kardan adamdan korkan ve havlayan köpeğin hareketleri ilginç görüntü oluşturdu Karabük'te, buz tutan yolda kayarak kaza yapan 2 otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

Buzda kayan araç kameralara yansıdı

Kardan adamdan korkan ve havlayan köpeğin hareketleri ilginç görüntü oluşturdu

KARABÜK - Karabük'te, buz tutan yolda kayarak kaza yapan 2 otomobil güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kayabaşı Mahallesi'nde kemikli dere rampasında meydana geldi. Buz tutan yolda yokuş aşağıya inen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil bir evin bahçe duvarına çarptı. Aynı noktada meydana gelen başka bir kazada ise dönerek gelen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Buzlu yolda yaşanan kazalar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Her 2 kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Kardan adamdan korkan köpek gülümsetti

Yenişehir Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kardan adamı gören köpek, havlamaya başladı. Kardan adama yaklaşıp havlayan ve etrafında tur atan köpek ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Buzda kayan araç kameralara yansıdı
Buzda kayan araç kameralara yansıdı
Buzda kayan araç kameralara yansıdı
Buzda kayan araç kameralara yansıdı

Otomobil, Karabük, Köpek, Kaza, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Buzda kayan araç kameralara yansıdı - Son Dakika


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