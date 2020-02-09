Buzda kayan aracın görüntüsünü çeken genç o anları anlattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzda kayan aracın görüntüsünü çeken genç o anları anlattı - Son Dakika

Buzda kayan aracın görüntüsünü çeken genç o anları anlattı

16 dakika önce

Samsun'da buzda kayan aracın takla atma anını cep telefonu ile görüntüleyen genç, kazayı anlatıp, facianın ucuz atlatıldığını söyledi.

Buzda kayan aracın görüntüsünü çeken genç o anları anlattı, System.String[]

Samsun'da buzda kayan aracın takla atma anını cep telefonu ile görüntüleyen genç, kazayı anlatıp, facianın ucuz atlatıldığını söyledi.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Nişantaşı Caddesi ile Serhat Caddesi'nin kesiştiği yerde dün akşam saat 22.22 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'u etkisi altına alan kar yağışının ardından soğuk havadan oluşan buzlu yolda rampa aşağı hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil daha sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu buzda kayıp kaldırıma çarparak takla atıp, ters dönerek sürüklenmeye başladı. Bu sırada otomobil karda oynayanların üzerine doğru geldi. Cep telefonu ile evinin balkonundan karda kayan çocukların fotoğrafını çekmek isteyen Burak Taner (26) adlı genç aracın buzda kayarak geldiğini fark ettiği an cep telefonu ile bu kez video çekmeye başladı ve kaza anını saniye saniye görüntüledi. Başka bir araç da kaza yapan araçların üzerine kayarak geldi ve buradaki kazaya yardım edenler de ölümden döndü. Aynı yerdeki her iki kazada yaralanan olmazken, aracın takla atma anını görüntüleyen Burak Taner kaza anını anlattı. Taner, "Kayak yapıyorlardı onları çekiyordum. Aracın hızla geldiğini gördükten sonra hemen videoya aldım. Kaldırıma çarpmasıyla takla atmaya başladı. 3-4 dakika sonra da başka araç geldi. Yardım edenlerin üzerlerine geldi. Allah'tan kimseye zarar gelmedi" dedi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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