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Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti - Son Dakika

Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti

24.12.2021 11:28
Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti

Bilecik'te dün akşam dik bir rampadan inmeye çalışan çöp kamyonu yerlerin buzlanmasından dolayı kayarak istinat duvarında asılı kaldı.

Bilecik'te dün akşam dik bir rampadan inmeye çalışan çöp kamyonu yerlerin buzlanmasından dolayı kayarak istinat duvarında asılı kaldı. Faciaya ramak kalan olayda 3 kişi ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre, Beşiktaş Mahallesi Lale Sokak üzerinde dik bir bayırdan inen 11 EK 458 plakalı çöp kamyonun sürücüsü Muhammet Kayan, yerlerin buzlu olması nedeniyle aracın hakimiyetini kaybetti. Kaya kaya aşağı inen çöp kamyonu 2 apartman arasında bulunan istinat duvarında asılı kaldı. Araçta sürücü hariç 2 kişi ölümden dönerken, şans eseri kazayı yara almadan atlattılar. - BİLECİK

Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti
Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti
Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti

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Beşiktaş, Bilecik, Lale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buzda kayan çöp kamyonu az kalsın evlerin içine girecekti - Son Dakika
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