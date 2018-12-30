Buzda Kayan Hafriyat Kamyonu Devrildi: 1 Yaralı
44 dakika önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle kontrol hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.
Denizli
'nin Çivril
ilçesinde sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle kontrol hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çivril ilçesinin Günpınar Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Halil T. yönetimimdeki 20 B 1497 plakalı hafriyat kamyonu, yoldaki buzlanma nedeniyle savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilirken, sürücüsü ise aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Halil T., sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yoldan geçişler kontrollü olarak sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:33 Kaynak: İHA
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