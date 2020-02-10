Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu - Son Dakika

Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, inşaat çukuruna uçtu.

Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, inşaat çukuruna uçtu.


Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak'ta yokuş aşağı seyreden bir otomobil, buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil inşaat çukuruna uçtu.


Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kurtarıldı.


Öte yandan olay yerinde toplanan mahalle sakinleri, tehlike saçan yolda güvenlik önlemi alınmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
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