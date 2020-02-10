Buzda kayan otomobil inşaat çukuruna uçtu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Kazdağı Yokuşu Sokak'ta yokuş aşağı seyreden bir otomobil, buzlanma nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil inşaat çukuruna uçtu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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