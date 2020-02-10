Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı

6 saat önce

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Buzda kayan otomobil şarampole yuvarlandı, System.String[]

Adıyaman- Çelikhan Karayolunda buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Çelikhan mevkiinde aşırı soğuklardan dolayı yolda meydana gelen buzlanmadan dolayı Erdal Yıldız idaresindeki 06 TZG 36 plakalı otomobil, kayarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yaşanan maddi hasarlı kaza sonrasında otomobil bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Erdal Yıldız, Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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