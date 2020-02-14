Buzda kayan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzda kayan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Buzda kayan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde buzlanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı.

Buzda kayan otomobilin kaza anı kameralara yansıdı, System.String[]

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde buzlanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Gerger ilçe merkezinde birkaç gündür aralıksız devam eden kar yağışı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi. İlçe merkezinde rampadan inmek isteyen sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZN 8248 plakalı otomobil, kayarak bir ağaca çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, sesi duyan vatandaşlar araç sürücüsünün yardımına koştu. Kazadan 26 saniye sonra olay yerinden geçen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde durarak yaralı olup olmadığını kontrol etti. Yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Gölbaşı ilçesinde kar yağışından dolayı buzlanan kaldırım ve yollarda vatandaşlar zorluk yaşadı. Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan bir marketten alışveriş yaparak evinin yolunu tutan bir kişi, park ettiği otomobilin yanına geldiği esnada buzlanan kaldırımda kayarak düştü. Vatandaşın buzda kayarak düşme anı kameralara yansıdı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Gerger, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: İHA
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