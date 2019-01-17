Buzda Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
1 saat önce
Buzda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardıVAN - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yüzeyi buzla kaplı gölete giren ineği 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Buzda mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
VAN - Van
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı ekipleri, yüzeyi buzla kaplı gölete giren ineği 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Van- Özalp
karayolu üzerinde bulunan Sihke Göleti'nde meydana geldi. Menduh Ertaş isimli vatandaşa ait inek, su içmek için buz tutan gölete gitti. Buz üzerinde uzun süre giden inek geri dönemeyince buzun üzerine yattı. İneğini alamayan Ertaş, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekiplerden biri büyük bir titizlikle ineğin yanına giderek iple bağladı. İneğin yanından ayrılan itfaiye eri, karadan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu ineği kaldığı yerden iple çekip kurtararak sahibine teslim ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
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