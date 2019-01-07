Buzdan Dede Korkut Heykeli İlgi Odağı Oldu

Buzdan Dede Korkut heykeli ilgi odağı olduBAYBURT - Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünün önünde akademisyen ve öğrenciler tarafından buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli yapıldı.

Buzdan Dede Korkut heykeli ilgi odağı oldu



BAYBURT - Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünün önünde akademisyen ve öğrenciler tarafından buzdan 5 metrelik Dede Korkut heykeli yapıldı.

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gökhan Taş, öğrencileriyle kardan Dede Korkut heykeli ve Bayburt Kalesi'nin siluetini yaptı. Çalışma için çevreden 5 kamyon temiz kar getirildi. 3 günlük çalışmayla kar, suyla yaklaşık 5 metrelik buz kütlesi haline dönüştürüldü. 5 metrelik buz kütlesini işleyen öğrenciler, Dede Korkut heykelini oluşturdu. Heykel ve Bayburt Kalesi ilgi odağı oldu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı