Buzdan Sarkıtlar Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
1 saat önce
Şırnak'ta kar yağışının ardından oluşan dondurucu soğuklar buzdan sarkıtlara neden oldu.
Şırnak
'ta kar yağışının ardından oluşan dondurucu soğuklar buzdan sarkıtlara neden oldu. Dev sarkıtlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Şırnak'ın Beytüşşebap
ilçesi Aşağıdere köyü Berecin mevkisindeki kayalık alanda buzdan sarkıtlar oluştu. Şırnak-Beytüşşebap yolu üzerinde oluşan sarkıtlar görenleri hayrete düşürüyor. Dev buz kütlelerini görenler telefonlarıyla fotoğraf çekmeye çalıştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alan görülmeye değer bir yer haline geldi. Beşir Turan adındaki bir vatandaş her yıl fotoğraf çekmek için buzların oluşmasını beklediğini söyledi. Turan, "Her yıl burada bu güzellik oluşuyor. Ben her yıl burada fotoğraf çekmek için bu anı bekliyorum. Bu sene fazla olmadı geçen yıllarda çok güzel oluyordu. Doğal oluşan bu sarkıtların güzelliği beni büyülüyor. Bu yüzden kayıtsız kalmak istemedim" dedi. - ŞIRNAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı
Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi