Buzdolabı alev alev yandı - Son Dakika

Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi girişinde boş bir alanda ateşe verilen buzdolabı alev alev yandı. Yakın bir yerde çocuk parkının bulunması nedeniyle panik yaşandı. Duyarlı vatandaşların müdahalesiyle yangın kovayla su dökülerek söndürüldü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde çocuk parkı yakınında alev alev yanan buzdolabı paniğe neden oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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