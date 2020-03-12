Buzdolabı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Buzdolabı alev alev yandı - Son Dakika

Buzdolabı alev alev yandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çocuk parkı yakınında alev alev yanan buzdolabı paniğe neden oldu.

Buzdolabı alev alev yandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çocuk parkı yakınında alev alev yanan buzdolabı paniğe neden oldu.


Hacıevhat Mahallesi Erenler Caddesi girişinde boş bir alanda ateşe verilen buzdolabı alev alev yandı. Yakın bir yerde çocuk parkının bulunması nedeniyle panik yaşandı. Duyarlı vatandaşların müdahalesiyle yangın kovayla su dökülerek söndürüldü. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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