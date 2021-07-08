BUZDOLABI PATLAYINCA EVLERİ YANAN AİLE GECEYİ KOMŞULARINDA GEÇİRDİ - Son Dakika

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucunda çıkan yangında evleri harabeye dönen 6 kişilik Çalım ailesi geceyi komşularında geçirdi. Evde çıkan yangında tüm birikiminin de yok olduğunu belirten 42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Çalım, "Elimde avucumda hiçbir şey kalmadığı için evin tadilatını yapamam. Kaç gün daha komşularda kalacağız. İnşaatlarda çalışarak ailemin geçimini sağlıyordum. Tek sevincim çocuklarım ve eşime bir şey olmaması" dedi.

Yangın, Malazgirt Şekerbulak Mahallesinde 6 Haziran günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Aynur (38) ve Hüseyin Çamlı (42) çifti ile salonda otururken çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ile Adar Çalım (3) odalarında uyurken mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından evde yangın çıktı. Aile fertleri büyük panik yaşadı. Baba Çamlı, kapıdan dışarı çıkamadıkları için çocuklarını 3 metre yükseklikteki salonun penceresinden aşağıya atıp, yangına müdahale etmeye çalıştı. Elinden bir şey gelmeyen baba da eşi ve çocuklarının yanına giderek gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülürken, evsiz kalan Çamlı ailesine komşuları misafir etti. Yangında aile fertlerine bir şey olmamasına sevindiğini söyleyen anne Aynur Çamlı, "Evde yangın çıktığında çocuklarım hepsi uyuyordu. Patlamanın sesi ile uyandılar ve babaları onları camdan dışarı çıkardı. Geceyi bir komşu da geçirdik. Yarın babam da kalırız. Daha sonra başka komşuda. Yani bu ne kadar sürecek bilemiyorum. Maddi durumumuz yok, hayırsever ve valimizin yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Yangında evleriyle birlikte birikimlerinin de kül olduğunu belirten baba Hüseyin Çalım ise "Aile olarak mağdur olduk. Elimde avucumda bir şey kalmadı. Evimin onarımını bile yaptıramıyorum. Çocuklarla beraber komşuda kalıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum. Başımızı sokacak bir yuvamız vardı. Şimdi yok. Komşuda bir iki gün daha kalabiliriz. Bundan sonra zaten kalıp rahatsızlık vermek istemeyiz. Bulabilirsem çadır kuracağım. Mahallemizde yol çalışması vardı. İddiaya göre kepçenin elektrik tellerine çarpması sonucu evimdeki buzdolabının patladığı ve yangın çıktığı belirtiliyor. Zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.