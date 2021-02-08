Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika
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Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

08.02.2021 21:44
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

CİNAYET ZANLILARI OPERASYONLA YAKALANDIKonya'da, buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46) kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşıp, tabancayla ateş açarak öldüren şüphelilerden Uğur Ç. (18), kent merkezinde yakalandı.

CİNAYET ZANLILARI OPERASYONLA YAKALANDI

Konya'da, buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı'yı (46) kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşıp, tabancayla ateş açarak öldüren şüphelilerden Uğur Ç. (18), kent merkezinde yakalandı. Olayın diğer şüphelileri Mustafa K. (28) ile Bahattin Y.'nin (25), saklandığı seraya baskın düzenleyen polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Yaşanan kısa süreli çatışmada yaralanan olmazken, polis ekipleri şüphelileri silahlarıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yaşananlar polis telsizine yansırken, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, operasyonu başarıyla gerçekleştiren ekipleri telsizden tebrik etti. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şubesine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Polislerin operasyon anında telsiz konuşmaları-Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın polis telsizinden ekipleri tebrik etmesi

Haber-Kamera: Adem YILDIZ/KONYA,)


Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
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Cinayet, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buzdolabı tamircisi, direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika


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