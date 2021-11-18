Üye Girişi
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk

18.11.2021 09:43

Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi...

Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk

Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da kamyonet ile taşımacılık yapan iki kişinin üst üste koydukları buzdolabının düşmemesi için üzerine oturup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Merkez Seyhan ilçesinde en işler bulvarlardan biri olan Turhan Cemal Beriker'de seyir halindeki kamyonet kasasında iki kişinin üst üste konulan iki buzdolabının düşmesini önlemek için üstüne oturması görenleri hayrete düşürdü. Kamyonet hız yapmasına rağmen iki kişi buzdolabının üzerinde yolculuğuna devam etti.

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Kamyonet bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk
Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk

Kamyonet, Adana, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samsun'da gri pasaport skandalı: 68 kişi gitti, 5 kişi döndü 09:33 Samsun'da gri pasaport skandalı: 68 kişi gitti, 5 kişi döndü Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! 09:26 Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı 08:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı
Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz 08:09 Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı 07:46 Sevgilisi tarafından terk edildi, alt geçide atladı Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri 07:15 Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz 01:16 Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı 23:26 Orhan Gencebay hakkındaki ortaya atılan koronavirüs iddialarını eşi Sevim Emre doğruladı

Son Dakika Haberleri
09:33 Samsun'da gri pasaport skandalı: 68 kişi gitti, 5 kişi döndü
09:32 Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum
09:30 Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi
09:26 Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı!
09:21 Elektrikte kademeli tarife dönemi
09:05 Acun Ilıcalı: En güvenilir beş Türk'ten biriyim
08:54 Nur Cemaati'nden CHP'nin 'helalleşme' açıklamasına destek
08:54 Son dakika altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı
08:48 Dolar, 10,96 seviyesi ile tarihi bir rekor kırdı
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum         
09:33
Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi Ev sahibi ile tartışan Suriyeliler, iki gecekonduyu ateşe verdi         
09:31
Elektrikte kademeli tarife dönemi Elektrikte kademeli tarife dönemi         
09:22
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem Eda Ece'den Danilo Zanna haberlerine sitem         
08:00
"Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
07:23
Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın Ronaldo'nun sevgilisinden Messi'ye kalpli sosyal medya mesajı: Aman duymasın         
01:21
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 09:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: Buzdolabı üzerinde tehlikeli yolculuk - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement