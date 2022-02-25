Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı

25.02.2022 18:34
Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı

Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aldığı buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin ikinci el eşya satılan dükkanına ateş açtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aldığı buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin ikinci el eşya satılan dükkanına ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerindeki ikinci el eşya satan iş yerine gelen bir müşteri, satın aldığı ikinci el buzdolabı yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iş yeri sahibiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli şahıs, yanında getirdiği tabancayla iş yerine bir el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Korku dolu anların yaşanmasının ardından vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

YORUMLAR
500
Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanları aylık toplantısı Çorlu'da yapıldı AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanları aylık toplantısı Çorlu'da yapıldı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı - Son Dakika


Son Dakika
18:32 Rizespor Başkanı Kıran'dan Galatasaraylıları sinirlendirecek sözler: Fenerbahçe'yi tutacak hale geldiler
18:23 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Putin'in yanında yer alan Kadirov'a ve Çeçenlere tepkiler çığ gibi büyüyor
18:09 Ukrayna ordusunun kamuflajını giyenler sabotaj yapmak isteyen Rus askerleri çıktı!
18:03 Yardım çağrısına cevap alamadı! Başarılı futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
18:00 Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:47:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement