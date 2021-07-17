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"Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin" - Son Dakika

"Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin"

17.07.2021 10:04

"Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin" Kurban eti saklama koşulları Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla et saklamanın püf noktaları paylaşıldı.

"Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin"

Kurban eti saklama koşulları

İSTANBUL - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla et saklamanın püf noktaları paylaşıldı. Kesilen etin muhafaza edilmesi ve pişirme konusunda bilgi veren kasap Ümit Çatmabacak, "Kurban eti buzlukta buzdolabı poşetlerinde muhafaza edilebilir. Ayrıca, kırmızı etin yıkanmasına karşıyım. Eti 24 saat yıkasanız da etin içinden kırmızı su akmaya devam edecektir" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin kesme, pişirme, saklama sürecinden tüketimine kadar dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Kurban etinin doğru bir şekilde parçalara ayrılması takdirde birçok lezzetli et elde edebiliriz. Kurban eti dolaba bozuk bir şekilde girmez ise bir senede dursa etin bozulmayacağını vurgulayan kasap Ümit Çatmabacak, "Buzluğa koymayıp dolabın alt kısmında beklettiğimiz etlerimizi iki üç gün içerisinde tüketmeliyiz. Kurban etinden bonfile dananın antrikot kısımdan yapılması gerekir. Kurban etinin kavurması dananın kaburga kısmından ve az yağlı olan kısımlarından yapılırsa lezzetli olur" dedi.

"Kurban eti dolaba bozuk bir şekilde girmez ise bir senede dursa o ete bir şey olmaz"

Kurbanlar kesildikten sonra etlerin iki ya da üç saat dinlenmesinin ardından buzluklara yerleştirilmesi gerektiğini ifade eden kasap Ümit Çatmabacak, "Uzun vadede dolapta bekletmek istediğimiz etlerimizi derin dondurucuya, kısa vade de kullanmak istediğimiz etleri de dolabın alt kısımlarına koymalıyız. Vatandaşlar günümüz şartlarında kurbanların belirlenen yerlerde kestiriyorlar. Kendi hisselerine düşen payı aldıktan sonra kemikli kemiksiz ayrımını yapıyorlar. ve o eti de belirledikleri kasaplarda umumi şekilde parçalattıktan sonra buzdolabı poşetlerinde muhafaza edilebilir. Kurban eti dolaba bozuk bir şekilde girmez ise bir senede dursa o ete bir şey olmaz. Buzluğa koymayıp dolabın alt kısmında beklettiğimiz etlerimizi iki üç gün içerisinde tüketmeliyiz. Tüketmediğimiz etleri ise ya kavurarak ya da kavurmadan buzluğa tekrar almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kurban etinden kavurma dananın kaburga kısmından yaparsak lezzetli ve yumuşak olur"

Kurban etinin hangi bölgesinden kavurma yapılması hakkında bilgi veren Çatmabacak, "Kurban etinin kavurması dananın kaburga kısmından ve az yağlı olan kısımlarından yapılırsa hem lezzetli hem de yumuşak olur. Kavurmayı ise teflon tencerelerde yaparsak et daha yumuşak hale gelir. Saç kavurma yaparken öncelikle bir parça kuyruk yağı eritmemiz gerekiyor. Kurban etinden bonfile dananın antrikot kısmından öneriyoruz. Bonfile yumuşak olur ve yağsız olduğu için antrikot kadar lezzetli olmaz. Kesinlikle dananın antrikot kısmından bonfile yaparlarsa tadına doyum olmaz. Kurban etinin kaburga kısmından kıyma yaparsak biraz daha yağlı kıyma olur. Gerdandan hayvanın kürek kısmı dediğimiz yerlerden yaparlarsa biraz daha yağsız olur" ifadelerini kullandı.

"Kırmızı etin yıkanmasına karşıyım"

Kasaplar olarak kırmızı etin yıkanmasına karşı olduklarını vurgulayan Çatmabacak, "Eti 24 saat yıkasanız da etin içinden kırmızı su akmaya devam edecektir. Bu da etin lezzetinin gittiği anlamına geliyor. Kurban kesildikten sonra etinin dışarıda saklanması gereken süreyi aşarsak ya da çok kısa sürede eti derin dondurucuya koyarsak etin sıcak soğuk çarpışmasıyla etin bozulmasına neden oluruz. Buna biz sektörde etin yanması diyoruz. Kurban kıymasını kesinlikle döş etinden kavurmalıyız. Bunu tek çekim kıymadan yaparsak ve içine tereyağı atarsak kavurmasının lezzetli olacağını düşünüyorum. Önceden dinlendirilmiş kurbanlık kıymamızı mahallemizin kasabına götürerek köftelik olacaksa iki defa, yemeklere kullanılacaksa bir defa çektirmeliyiz. Ardından buzdolabı poşetine koyarak buzluğumuzda muhafaza edebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin
Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin
Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin
Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin

Kurban Bayramı, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Buzdolabına koyduğunuz eti 2 gün içinde tüketin' - Son Dakika Ekonomi


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