BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI - Son Dakika

BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI

16.04.2021 10:30

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, et, tavuk, yumurta ve süt ürünlerinin buzdolabına yanlış yerleştirilmesi nedeniyle oluşan bakterilerin, insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, et, tavuk, yumurta ve süt ürünlerinin buzdolabına yanlış yerleştirilmesi nedeniyle oluşan bakterilerin, insan sağlığına zarar verebileceğini söyledi.

Manavoğlu, yumurtanın buzdolabının kapağındaki rafta saklanmasının, yumurta ile dondurulmuş et ürünlerinin diğer gıdalarla temasının, bakteri oluşumunu artırdığına dikkati çekti.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Ramazan ayında insanların tüketim alışkanlığı ile beslenme düzeninin değişmesi, açlık süresinin de uzamasından dolayı sağlıklı beslenmenin öneminin arttığını belirtti. Pandemi sürecinde sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Manavoğlu, satın alınan gıdanın marketten buzdolabına sonrasında da tüketim aşamasına kadar uyulması gereken kurallar olduğunu hatırlattı. Buzdolabına ürün yerleştirilmesinde çoğu kişinin hatalı uygulama yaptığını anlatan Manavoğlu, bu basit hataların insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlara yol açtığını söyledi.

YUMURTAYI DOLAP KAPAĞINDAKİ RAFA YERLEŞTİRMEYİN

Yumurta, kırmızı ve beyaz et, balık ile süt ürünlerini muhafaza ederken yapılan hataların buzdolabında bakteri oluşturduğunu anlatan Manavoğlu, "Alışveriş yaparken soğuk, dondurulmuş ürünler en son satın alınmalı. Çözülmeden dolaba yerleştirilmeli. Hangi ürünün, hangi rafta saklanması gerektiği çok önemli. Kırmızı veya beyaz et, balık, yumurta gibi ürünlerin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dolap kapağında yumurta için ayrılmış yer var. En çok yapılan yanlış, herkesin yumurtayı kapaktaki rafa yerleştirmesi. Dolap açıldığında ısı değişimi en çok kapakta olur. O nedenle yumurtaları dolap kapağında değil, daha soğuk olan ısı düzeyinin etkilenmediği noktaya koymak gerekir. Gerekirse, kendi ambalajıyla saklamak daha doğru. Yumurtanın dış kabuğunda düşük oranda da olsa mikroorganizma bulunur. Yumurtayı diğer ürünlerle değmeyecek şekilde dolabın iç bölgesine yerleştirmek gerekiyor" diye konuştu.

YUMURTAYI YIKAYIP, DOLABA KOYMAK DAHA TEHLİKELİ

Yumurtanın buzdolabında muhafaza edildiği rafın yanı sıra yıkanarak dolaba konulması gibi yanlış uygulamalar da yapıldığına değinen Manavoğlu, "Salmonella yumurtada çok fazla bulunan mikroorganizmadır. Yumurtaya dokunulduktan sonra tüketime hazır gıdaya dokunulursa bakteri bulaştırma artacaktır. Çapraz kontaminasyonu engellemek için tüketici yumurtaya temas ettiğinde elini yıkayıp, sonra başka gıdaya dokunulmalı. Yumurta yıkandıktan sonra dolaba konulması daha yanlış uygulama. Yumurta yıkandığında kabuğu etkinliğini kaybediyor ve mikroorganizmaların oluşumunu hızlandırıyor. Salmonella çok tehlikeli, kanamalı ishal, halsizlik, felç, bağışıklığı düşük insanlarda ölüme kadar götürebilen bir bakteri."

ÇİĞ ETİN DİĞER GIDALARA TEMASI ENGELLENMELİ

Buzdolabındaki yumurtanın yanı sıra, çiğ et ürünlerinin buzdolabında yanlış muhafaza edilmesi halinde diğer gıdalara bakteri bulaştırma riski taşıdığını belirten Manavoğlu, "Çiğ et ürünleri ambalajlı, başka gıdaya temas etmeyecek şekilde buzdolabının derin dondurucuya yakın kısmında saklanması gerekiyor. Yumurta, et ve et ürünleri riskli ürünler. Doğal florasında mikroorganizmalar var. Tavuk çiğ olarak ciddi bir bakteri kaynağı. O nedenle doğru şekilde muhafaza edip, uygun ısıda pişirilmeli. Yumurta ve tavuğun haricinde kırmızı etlerde e-coli bakterisi bulunabiliyor. Tüketici eti buzdolabında saklarken, diğer ürünlerle temasını engellemeli. Bakteri oluşumu insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Balıkta da aynı şekilde bakteri oluşumu gerçekleşebilir. Yumurta, et, balık tavuk gibi ürünlerde, doğal florasında insanları öldürmeye kadar giden bakteriler bulunur" diye konuştu.

MEYVE VE SEZBE YIKANIP KURUTULDUKTAN SONRA DOLABA KONMALI

Manavoğlu, meyve ve sebzeleri yıkayıp, gerekirse sirkeli suda dezenfekte ettikten sonra kuru şekilde dolaptaki yerine konulmasının gıda güvenliğini artıracağına işaret etti. Kuru baklagil, tahıl ürünlerinin güneş ışığı almayan nemsiz ortamda saklanmasını tavsiye eden Manavoğlu, pişirilen ürünlerin de sıcaklığının azalmasından sonra dolaba konması gerektiğini söyledi. Yüksek ısıda buzdolabına konulan gıdanın dolap sıcaklığını yükselteceğini hatırlatan Manavoğlu, peynir gibi süt ürünlerinin de ambalajı açıldıktan sonra bozulmaması için dolapta sıcaklık dalgalanması olmayan noktalarda saklanmasını önerdi. Manavoğlu, ürünlerin tıka basa doldurulmadan buzdolabında hava akımı sağlanacak boşluklar bırakılarak yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI
BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI
BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI
BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI

Pandemi, Ramazan, Antalya, Yumurta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BUZDOLABINDA 'BAKTERİ' UYARISI - Son Dakika


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