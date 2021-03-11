Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı - Son Dakika

Buzdolabından 12 bin sarma sigara çıktı
11.03.2021 17:47
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, buzdolabı içine saklanmış 11 bin 996 sarma sigara ile 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi.
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, buzdolabı içine saklanmış 11 bin 996 sarma sigara ile 198 paket sigara kağıdı ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Lapseki'deki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, buzdolabı içinde satışa hazır vaziyette paketlenmiş 11 bin 996 sarma sigara, 198 paket sigara kağıdı ile sigara doldurma makinesi ele geçirildi.İş yeri sahibi K.D. hakkında idari işlem başlatıldı.
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