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BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

1 saat önce

SULTANGAZİ'de bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı.

BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU, System.String[]

SULTANGAZİ'de  bir evde buzdolabının tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın, Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi 34 sokak'ta bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin kaldığı 5 katlı binanın giriş katındaki evde buzdolabının henüz bilinmeyen bir nedenle alevler çıktı. Bir anda büyüyen yangı sırasında  evde olan bir kadın, kendini dışarı atarak, vatandaşlardan yardım istedi.   İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlardan biri eline aldığı tahta parçasıyla pencere camını kırarak, duman tahliyesi yapmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın söndürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Vatandaşların seyretmesi
-Röp
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sultangazi, İtfaiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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