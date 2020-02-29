Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

6 saat önce

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi, System.String[]

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:35 Kaynak: DHA
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