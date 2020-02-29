Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika

Buzdolabından çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

KÜTAHYA'DA, Afgan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Ahmet Akalın Sokak'ta, 3 çocuklu Afgan ailenin kaldığı evdeki buzdolabında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 2, 4 ve 7 yaşlarındaki 3 kardeşi sağlık ekiplerine teslim etti. 3 çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

3 ÇOCUK VE ANNELERİ TABURCU EDİLDİ

Kütahya'da, 3 katlı evin birinci katında oturan Afganistan uyruklu Rajabı ailesine ait dairede buzdolabının kablosunun şase yapması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeinab (8), Amir Mokhtar (4) ve Emir Abbas (1) ile elinden yaralanan anneleri Masoumeh Rajabı (27), tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AKRABALARININ YANINA YERLEŞTİLER

Hastaneden taburcu olan ailesini alan baba Najibullah Rajabı, evin yangında kullanılmaz hale gelmesi nedeniyle akrabasının yanına yerleşti. Çocuklarının sağlığının yerinde olduğuna şükrettiğini ama artık hiçbir eşyalarının olmadığını ve evsiz kaldıklarını ifade eden Najibullah Rajabı, olayı şöyle anlattı

Polis beni aradı evimin yandığını söyledi. Hemen eve geldim. Ambulans ve itfaiye vardı. Ne olduğunu sordum yangını öğrenip çocuklarımı sorudum. Çok şükür çocuklarda bir şey yoktu. İtfaiyeye sordum 'Sobadan mı yangın çıkmış' diye. Onlarda 'Elektrik şase yaparak patlatmış' dedi. Sabah eşim çocuklara kahvaltı hazırlamış onu yedikten sonra kaldırıp çocuklara televizyon açmış izlemeleri için bu sırada evde sis olmuş ardından duman olunca kapıyı açıp kendini dışarıya atarak komşulardan yardım istemiş. Komşularım gelip çocuklarımı dışarıya çıkartmış. Çok şükür çocuklarımda bir şey yok ama evimiz tüm eşyalarımız yanmış hiçbir şey kalmamış. Bugünlük akrabamızın evine çocuklarımla geldim sonrasına ne olur bilmiyorum.