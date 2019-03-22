Son Dakika Haberleri: Buzdolabından Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

Buzdolabından Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

49 dakika önce

Denizli'nin Menkezefendi ilçesinde elektrik sistemi kısa devre yapan buzdolabı alev aldı.

Buzdolabından Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Denizli'nin Menkezefendi ilçesinde elektrik sistemi kısa devre yapan buzdolabı alev aldı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Karaman Mahallesi 1755 Sokaktaki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evden dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, ev sahibinin evde olduğunu öğrendi. Yangına müdahale eden ekipler, ismi öğrenilemeyen ev sahibini evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kısa sürede söndürülen yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangının, buzdolabının elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa
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