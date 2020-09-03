Buzdolabından çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, lokantadaki buzdolabından çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Kanatlı Caddesi'ndeki bir lokantadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:55 - Kaynak: AA
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