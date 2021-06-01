Üye Girişi
Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" dedi, TikTok kullanıcısı sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika

Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" dedi, TikTok kullanıcısı sosyal medyada büyük ses getirdi

01.06.2021 09:47

Bir TikTok kullanıcısının ekonominin kötü olduğunu belirtenlere ağzına kadar dolu buzdolabının videosunu çekerek verdiği yanıt sosyal medyada büyük ses getirdi. "Hani ekonomi kötüydü? Hani nerede açlık? Benim babam boyacı, hiçbir yerden, devletten filan da destek filan almadık yani" ifadelerinin damga vurduğu video kısa sürede gündeme otururken, çok sayıda kişi ise videoyu çeken şahsa sert tepki gösterdi.

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ve ekonominin kötü olduğunu söyleyenlerin eleştirildiği video sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

"ÇALIŞIRSANIZ, UĞRAŞIRSANIZ YEMEK DE VAR EKMEK DE"

İçi ağzına kadar dolu buzdolabını çekip "Ülkede açlık var" diyenlere sert eleştirilerde bulunan TikTok kullanıcısının, "Çalışırsanız, uğraşırsanız yemek de var ekmek de var" sözleri dikkat çekti.

Videoyu kaydeden şahsın ifadeleri şu şekilde;

"Durmadan ekonomi çok kötü diye şikayet edenler var ya. Hani ağabey nerede açlık? Benim babam boyacı, hiçbir yerden, devletten filan da destek filan almadık yani. Babam ayda 5-6 sefer işe gidiyor. Yani nerede açlık ağabey? Hadi bir gösterin bana. Çalışırsanız, uğraşırsanız yemek de var ekmek de var. Çalışmadan geçip de devletin başındakilere laf atarsanız yemek de yiyemezsiniz, bir şey de yiyemezsiniz."

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü" diyen şahsın kaydettiği videoya, sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum üstüne yorum yapılırken, görüntü kısa sürede gündeme oturdu.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bir de babasına sormak lazım hani neredeymiş açlık.

- Çok belli kurgu olduğu.

- Zenginlik öyle bir şey değil.

Buzdolabını çekip Hani ekonomi kötüydü? dedi, TikTok kullanıcısı sosyal medyada büyük ses getirdi

Ekonomi, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buzdolabını çekip 'Hani ekonomi kötüydü?' dedi, TikTok kullanıcısı sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DSÖ, koronavirüs varyantlarının adını DSÖ, koronavirüs varyantlarının adını "dışlayıcı" olduğu gerekçesiyle değiştirdi Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Restoran ve kafeler, açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek Restoran ve kafeler, açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
09:56 Sattığı yemekten saç çıkınca, saçlarını kazıtarak kendisini cezalandırdı
09:47 Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" dedi, TikTok kullanıcısı sosyal medyada büyük ses getirdi
09:44 DSÖ, koronavirüs varyantlarının adını "dışlayıcı" olduğu gerekçesiyle değiştirdi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin
09:34 Çıngıraklı engerek yılanının tavşanı avladığı anlar kaydedildi
09:22 Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da sürecek
09:21 Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı
09:13 Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı
09:10 Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi
09:09 Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
Sattığı yemekten saç çıkınca, saçlarını kazıtarak kendisini cezalandırdı Sattığı yemekten saç çıkınca, saçlarını kazıtarak kendisini cezalandırdı         
09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Çıngıraklı engerek yılanının tavşanı avladığı anlar kaydedildi Çıngıraklı engerek yılanının tavşanı avladığı anlar kaydedildi         
09:34
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da sürecek Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da sürecek         
09:23
Yeni genelge ile hizmet vermeye başlayacak kahvehanelerde, oyun oynamaya izin çıkmadı Yeni genelge ile hizmet vermeye başlayacak kahvehanelerde, oyun oynamaya izin çıkmadı         
09:19
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi         
09:11
"Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı         
00:17
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat         
21:26
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 10:00:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" dedi, TikTok kullanıcısı sosyal medyada büyük ses getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement