"Buzdolabını tamir ettireceğiz" deyip bin 500 lira alan zanlılar yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kendilerini sosyal hizmetler kurumu görevlileri olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 şahıstan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Yaka Mahallesi'nde oturan G.Ö. isimli şahıs, evine 3 kişinin gelerek kendilerini sosyal hizmetler kurumu çalışanı olarak tanıttığını, evde bulunan arızalı buzdolabını tamir ettirmek için aldıklarını, bin 500 TL'de parayı verdiğini belirterek şikayetçi oldu. Olay üzerine Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili bölgede bulunan 15 farklı noktadaki 34 güvenlik kamerasını inceledi. Jandarma, daha sonra olayın şüphelilerinin Y.D, M.K ve M.A.K. olduğunu, olayda kullandıkları 35 CCL 66 plakalı kamyoneti tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları ikamet ettikleri Seferihisar Turabiye Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi, olayı kendilerinin gerçekleştirdiğini ve buzdolabını parçalara ayrılarak hurdaya sattıklarını itiraf etti.



Şüpheliler daha sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A.K mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Y.D ve M.K tutuklanarak Menemen T Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumuna teslim edildi. Ayrıca jandarma, zanlıların aldığı bin 500 TL parayı da mağdura teslim etti. - İZMİR