Son Dakika Haberleri: Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Son Dakika Güncel Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Aktaş Gölü ilgi görüyor.

Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Aktaş Gölü ilgi görüyor.

Türkiye- Gürcistan sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan Ardahan'ın Çıldır ilçesi hudutlarındaki Aktaş Gölü'nün yüzeyinin büyük kısmı buzla kaplandı.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gölü ziyaret eden vatandaşlar, buz üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlardan Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf çekmek için gezintiye çıktıklarını ve Aktaş Gölü'nün buzla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Gölde güzel manzaraların oluştuğunu ifade eden Güneş, "Arkadaşımla beraber buzun üzerine çıkarak harika fotoğraflar çektik. Stres attık ve buz üzerinde kayarak çok eğlendik." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Fatih Taş da buz tutan göl üzerinde yürümenin keyifli olduğunu belirterek, "Hafta sonunu güzel bir şekilde değerlendirmek için gezmeye çıktık. Donan Aktaş Gölü adeta doğa harikası. Biz de buz üzerinde gezdik, bol bol fotoğraf çektik. Bölgeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi, AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buzla kaplanan Aktaş Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]