Buzla kaplanan Kars Barajı görsel şölen sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buzla kaplanan Kars Barajı görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Buzla kaplanan Kars Barajı görsel şölen sunuyor

6 saat önce

Kars'ta, kış mevsiminde dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplanan Kars Barajı, drone ile havadan görüntülendi.

Buzla kaplanan Kars Barajı görsel şölen sunuyor, System.String[]

Kars'ta, kış mevsiminde dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplanan Kars Barajı, drone ile havadan görüntülendi.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında yapılan Kars Barajı'nın buzla kaplı görüntüsü, hayran bıraktırıyor.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle donan göl üzerindeki beyaz örtü, dalgaları andırdı.

Fotoğraf tutkunları ile doğaseverler bölgeye gelerek eşsiz manzarayı görüntüledi.

Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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